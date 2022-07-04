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    Pınar Altuğ: Karaya inmiyorum

    Yazlarını Bodrum'da geçiren Pınar ALtuğ pahalılıktan etkilenmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:09
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    Pınar Altuğ: Karaya inmiyorum

    Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün 13 yaşındaki kızı Su Atacan ile Bebek'te bir dondurmacıda objektiflere yansıdı.

    Kışın karavan

    Dondurma sırası bekleyen ünlü oyuncu, yakın zamanda tatile çıkacaklarını söyledi. Altuğ, "Karavan tatilleri kışın oluyor. Yaz aylarında tekne tatilinde olacağız.

    "Karaya inmiyorum"

    Bodrum'daki pahalılık beni etkilemiyor. Ben karaya inmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bizi etkileyen şeyler var ama restoran fiyatlarını bilmiyorum." dedi.

    "Her an iş gelebilir"

    Üç yıldır ekranlardan uzak olan Pınar Altuğ, basın mensuplarının "Yaz aylarında hep tatil yapıyorsunuz. Dizi teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna, "Projenin aslında öyle bir zamanı yok. Sezonlar artık eylül ve ocak diye ayrılmıyor. Her an yeni işler gelebiliyor. Güzel bir proje olursa nerede olduğumun bir önemi yok." yanıtını verdi.

    Pınar Altuğ: Karaya inmiyorum #1


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