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    Pınar Altuğ: Kocam evlenilecek adam

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ı yere göğe sığdıramadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 14:57
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    Pınar Altuğ: Kocam evlenilecek adam

    Her açıklaması tartışma konusu olan Hülya Avşar, en son "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil, evlenilmez.'' demişti.

    "BENİM İÇİN EĞLENCE"

    Hülya Avşar'ın sözleri hatırlatılması üzerine Pınar Altuğ, düşüncelerini dile getirdi.

    9 yaş küçük eşini yere göğe sığdıramayan güzel oyuncu, ''Benim için sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam.

    "ÇOK DOĞRU BİR ADAMLA EVLİYİM"

    Çok doğru bir insanla evliyim ama bunu sosyal medyaya bağlayamayacağım." diye konuştu.

     

    Pınar Altuğ: Kocam evlenilecek adam #1

    Pınar Altuğ: Kocam evlenilecek adam #2

    Pınar Altuğ: Kocam evlenilecek adam #3


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