Pınar Altuğ, poz verdi

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla adeta göz kamaştırdı.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden Çocuklar duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan 48 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son olarak yırtmaçlı elbisesi ile ilgi odağı oldu.

Fit halini düzenli spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak katıldığı geceden pozlarını paylaştı.

Yoganın faydası

Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un düzgün fiziğini ortaya çıkaran elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.