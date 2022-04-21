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    Pınar Altuğ sezonu açtı

    Türkiye eski güzellerinden Pınar Altuğ, sezon açılışı paylaşımıyla havasını attı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 07:46
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    Pınar Altuğ sezonu açtı

    Çocuklar Duymasın dizisindeli Meltem karakterine hayat verdikten sonra ekranlarda görmediğimiz ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada paylaştıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Altuğ, son olarak tatil pozuyla gündeme geldi. Ünlü yıldız, Fethiye'deki bir otelden bu kareyi "Sezon açılışı" notuyla paylaştı.

    Kıskandırdı

    Şimdiden yaz sezonunu açan Pınar Altuğ'nun bu renkli karesine takipçilerinden "Kıskandık" mesajları yağdı.

    Pınar Altuğ sezonu açtı #1

    Pınar Altuğ sezonu açtı #2


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