Pınar Altuğ sezonu açtı

Türkiye eski güzellerinden Pınar Altuğ, sezon açılışı paylaşımıyla havasını attı.

Çocuklar Duymasın dizisindeli Meltem karakterine hayat verdikten sonra ekranlarda görmediğimiz ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada paylaştıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Altuğ, son olarak tatil pozuyla gündeme geldi. Ünlü yıldız, Fethiye'deki bir otelden bu kareyi "Sezon açılışı" notuyla paylaştı.

Kıskandırdı

Şimdiden yaz sezonunu açan Pınar Altuğ'nun bu renkli karesine takipçilerinden "Kıskandık" mesajları yağdı.