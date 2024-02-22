Pınar Altuğ süper miniden vazgeçmiyor! "Beni ne yaparsan yap 0 beden olamam" Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi.

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Güzelliğiyle ve fit görünümüyle dikkat çeken 49 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Instagram hesabından sık sık günlük hayatına dair fotoğraflar yayınlayan Altuğ, son pozunu yine vazgeçemediği mini eteklerinden birini giyerek verdi.

"Komşu candır"

Altuğ, yayınladığı poza; "Tam evden çıkarken bi dur bakiim çok hoş görünüyorsun diyen komşu candır." notunu yazdı.

Pınar Altuğ ayrıca kendisine yaptırdığı estetikleri de şu sözlerle açıkladı:

"25 yaş erken"

"İlk botoksumu 35 yaşında yapmıştım. Şimdi 25 yaşında yaptırıyorlar. Bence 25 yaş için erken...

"Yüzümde ufak tefek değişikler var"

Burnum yapılı, yüzümde ufak tefek değişikler var sadece... Yapmayı çok sevmiyorum.

"Sıfır beden olamam"

Mesela çok zayıflık moda olmaya başladı. Beni ne yaparsan yap sıfır beden olamam. Omzum geniş olduğu için beni istediğin kadar zayıflat incecik kadın olamam. Zaten ben böyle iyiyim.”