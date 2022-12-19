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    Pınar Altuğ, takipçisinin sorusuna çıldırdı

    Sürekli takipçileriyle tartışan pınar Latuğ'nun son paylaştığı fotoğraf da olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 08:00
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    Pınar Altuğ, takipçisinin sorusuna çıldırdı

    Kendisi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sık sık takipçileri tarafından hatırlatılan Pınar Altuğ, sonunda isyan etti.

    "Dün geceden"

    Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bir pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı kareye "Dün geceden" notunu düştü.

    Son dönemde tiyatro hazırlıkları yapan ve heyecanlı olan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

    "B.kuyla kavga ediyorlar"

    Pınar Altuğ'un kocasıyla pozunu bir takipçisşnşn şaşırtan bir yoru geldi. Takipçi oyuncunun pozuna "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak "Etrafımda çok b.kuyla kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" dedi.

    Pınar Altuğ, takipçisinin sorusuna çıldırdı #1


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