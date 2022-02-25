Pınar Altuğ, utandı

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, arkadaşının paylaşımını görünce utandı.

Ekranlardan uzun süredir uzak olan Pınar Altuğ, yine de gündemde kalmayı başarıyor.

Son dönemde sporunu aksatmayan ve fit formunu koruyan Pınar Altuğ yeni projeler için harekete geçti. Altuğ'un mini etek giydiği bir anda arkadan çekilen pozunu paylaşan arkadaşı yorumuyla güzel oyuncuyu utandırdı.

"SEKSİ MİSİN?"

Altuğ'un arkadaşı "Seksi misin sen?" yorumuyla dikkat çekti. Pınar Altuğ bu yorumu sayfasında paylaşıp yüzünü kapayan maymun emojisiyle yanıt verdi.