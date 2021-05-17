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    Pınar Altuğ: Uzun bacaklı olmak avantaj

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hakkında merak edilenleri sosyal medya hesabından açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 09:10
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    Pınar Altuğ: Uzun bacaklı olmak avantaj

    Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ, giyim tarzına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

    "ÇOK AVANTAJ"

    Sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuşan Altuğ, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum." dedi.

    "MUTLUYUZ"

    Ünlü oyuncu, eşiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirenlere de tepki gösterdi: “Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz.”

    Pınar Altuğ: Uzun bacaklı olmak avantaj #1

    Pınar Altuğ: Uzun bacaklı olmak avantaj #2

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