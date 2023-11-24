Pınar Altuğ ve Arzum Onan'ın gençlik yıllarından özel kare Arşivini karıştıran oyuncu Pınar Altuğ, Arzum Onan ile eski bir fotoğrafını buldu.

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Yıllar önce rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Altuğ, en son yakın arkadaşı Arzum Onan ile eski bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

Son dönemde uzun evliliği bitirmesiyle gündeme gelen Arzum Onan ve Pınar Altuğ’un eski hallerine beğeni yağdı.

“Arzuuummm"

Pınar Altuğ, paylaşımını “Arzuuummm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" notuyla paylaştı.

Nasıl küçüğüz Pınar"

Arzum Onan da Pınar Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Nasıl küçüğüz Pınar" yorumunda bulundu.