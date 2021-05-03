Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a ceza kesildi

Instagram’dan vitamin ve çay reklamı yapan Merve Boluğur ve Pınar Altuğ, ceza yedi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un vatandaşı aldatmaya yönelik örtülü reklamlarına idari para cezası uyguladı.

TAKİPÇİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Ürünü kullanan takipçilerin şikayetleri üzerine Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un reklamını yaptığı ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Pınar Altuğ'un Instagram'dan tanıtımını yaptığı takviye edici bir ürünün stres, gerginlik ve uyku bozukluğuna yol açtığı anlaşıldı.

104 BİN 781 TL CEZA

Bağımlılık yapan ürünün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onaylı olmaması sebebiyle Altuğ'a, 104 bin 781 lira para cezası uygulandı.

Oyuncu Merve Boluğur'un "Formumu korumak için tüketiyorum" dediği çayın da halk sağlığını tehdit ettiği anlaşıldı. Boluğur'a 104 bin 781 lira ceza yazıldı.