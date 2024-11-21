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Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla dikkat çektikten sonra setlere uzun bir ara veren Pınar Altuğ, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Altuğ, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, dizi teklifleri hakkında konuştu.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Pınar Altuğ, ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu.

Gelen teklifleri ve rolleri beğenmediğini söyleyen oyuncu "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim. " ifadelerini kullandı.

"BENDEN KÖYLÜ KADIN ÇIKMAZ"

Altuğ, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna, "Olabilir tabii... Bu tipin müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden. " yanıtını verdi.