Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine kızdı

Ailesiyle birlikte Mersin'e giden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, mini eteğiyle limon topladı.

Sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızıyla hafta sonu Mersin'deydi.

MİNİ ETEĞİYLE BAHÇEYE GİRDİ

Altuğ, Mersin'de havayı güzel bulunca mini eteğini giyip limonların arasında dolaştı, bir ara limon da topladı. Güzel hafta sonunu takipçileriyle de paylaşan Altuğ'un bazı takipçileri ise oyuncunun mini eteğine takıldı.

Ünlü oyuncu, süper minisiyle verdiği pozuna gelen yoruma kızdı.

"TUTAN YOK"

Takipçisi Pınar Altuğ'a "Ay bu soğukta bağ bahçede bile mini etek giyiyorsun. Geldin nenem yaşına neyin gösterisi bu" deyince ünlü oyuncu sinirlendi.

Takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ, kendini tutamadı ve "Siz de giyin tutan yok ki" dedi.