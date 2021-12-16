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    Pınar Altuğ’dan spor paylaşımı

    Pınar Altuğ’un spor yaptığı anlardan kareleri, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:15
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    Pınar Altuğ’dan spor paylaşımı

    Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son aylarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.

    Ailesiyle mutlu anlarını paylaştığı kadar kendisiyle ilgili paylaşımlar da yapan Pınar Altuğ’un fit hali, hayranlarından her zaman beğeni topluyor.

    SPORCU PINAR

    Pınar Altuğ, son olarak spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Fit haliyle sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ, takipçilerinden tam not aldı.

    Pınar Altuğ’dan spor paylaşımı #1

    Pınar Altuğ’dan spor paylaşımı #2

    Pınar Altuğ’dan spor paylaşımı #3

    Pınar Altuğ’dan spor paylaşımı #4

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