Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir dönem beraber rol aldığı Vatan Şaşmaz'la ilgili paylaşımda bulundu.

Dört yıl önce bugün hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz için arkadaşları sosyal medya hesaplarından ünlü oyuncunun dair paylaşımlar yapıyor.

PINAR DA UNUTMADI ARKADAŞINI

Vatan Şaşmaz bir dönem beraber aynı dizide rol aldığı Pınar Altuğ da Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"ÖZLÜYORUM"

Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisi setinde, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş bir fotoğraflarını yayınladı. “Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum” notunu taşıyan paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ÖLDÜRÜLDÜ

Eski manken Filiz Aker, tabancayla Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürmüş, sonrasında intihar etmişti.