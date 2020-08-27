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    Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı

    Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir dönem beraber rol aldığı Vatan Şaşmaz'la ilgili paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 11:06
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    Pınar Altuğ'dan Vatan Şaşmaz paylaşımı

    Dört yıl önce bugün hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz için arkadaşları sosyal medya hesaplarından ünlü oyuncunun  dair paylaşımlar yapıyor.

    PINAR DA UNUTMADI ARKADAŞINI

    Vatan Şaşmaz bir dönem beraber aynı dizide rol aldığı Pınar Altuğ da Instagram hesabından paylaşım yaptı.

    "ÖZLÜYORUM"

    Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisi setinde, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş bir fotoğraflarını yayınladı. “Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum” notunu taşıyan paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    ÖLDÜRÜLDÜ

    Eski manken Filiz Aker, tabancayla Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürmüş, sonrasında intihar etmişti.

    Pınar Altuğ dan Vatan Şaşmaz paylaşımı #1

    Pınar Altuğ dan Vatan Şaşmaz paylaşımı #2

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