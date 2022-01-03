Pınar Altuğ'nun kızı Su büyüdü

Pınar Altuğ, bu defa ailece verdiği yeni yıl pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle takipçileri ile girdiği polemiklerle sürekli gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ'dan yeni fotoğraf geldi.

"KIZINIZ BOYUNUZA GELMİŞ"

Bu defa aile pozunu paylaşan Pınar Altuğ'un hızla büyüyen kızı Su dikkatlerden kaçmadı. 2009 doğumlu Su Atacan'ın annesinin boyuna yetiştiğini gören hayranları Altuğ'a 'Kızınız boyunuza gelmiş' şeklinde yorumlar yaptı.

Altuğ, geçtiğimiz günlerde "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes vala" yorumuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor.