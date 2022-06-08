Pınar Altuğ'nun mutlu günü

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su mezun oldu.

2008 yılında evlenen ve 2009 yılında kızları Su'yı kucaklarına alan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su mezun oldu.

Pınar Altuğ kızının mezuniyetinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu aile pozunu, 'Yolun açık olsun güzel kızım' notuyla paylaştı.

"Oyunculuğa yatkın"

Geçtiğimiz günlerde tamamen elektrikli olan ve piyasa fiyatı 2.5 milyon TL'yi bulan yeni aracı ile ilk kez görüntülenen Pınar Altuğ, 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su'nun mesleki seçimleri ile ilgili gelen sorulara da “Oyunculuğa yatkınlığı var ama ne olmak isterse biz onun arkasındayız” şeklinde cevap vermişti.