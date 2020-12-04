Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı programda eski evliliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, "40" programına konuk olarak katıldı. Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi.

"YUVA BOZMADIM"

Altuğ, "Sana ne ya da kime ne? İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma." yanıtını verdi.

"PARA YAĞMUR'DA"

Altuğ, “Evde faturaları kim öder?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Para işine hiç karışmadım. Para yatırılacaksa ‘Şu hesaba yatırır mısın?’ derim. O da sadece ‘Özel mi, şirket mi?’ diye sorar. Hiçbir faturaya karışmıyorum. Hayatımda bir şey ödemedim. Bizde bütün para kocada durur.”

Pınar Altuğ'u sinirlendiren soru ViDEO



İLK EŞİNİ ALDATTI İDDİASI

Pınar Altuğ, 2000 yılının Ağustos ayında, tekstilci Umut Elçioğlu ile dünyaevine girdi. Yaklaşık 3 yıl evli kalan çift, ani bir şekilde boşanmıştı.

İddiaya göre Altuğ, eşi Umut Elçioğlu Kocaeli'de askerlik yaparken, kocasını Tony Teodoridis ile aldattı. Karısının şüpheli tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitti ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördü.