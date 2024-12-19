Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oyunculuğu özledi!

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi ve 2009 yılında Su adında kızları dünyaya geldi.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan 2008'den beri ekrandan uzak.

Önceki gün samimi açıklamalarda bulunan Atacan, oyunculuğu özlediğini söyledi.

"SETLERİ ÖZLÜYORUM"

Ünlü isim, "Oyunculuğu o dönem bunaldığım için bıraktım. Aynı evde iki kişi, bir çocukla zorlanıyorduk. Ama setleri özlüyorum. Dönmek için hayatımı düzenlemeye çalışıyorum. Son birkaç senedir kendimi hor kullandım" dedi. Pınar Altuğ da "Yağmur'un çekimleri çok zorluydu. 'Doktorlar'da rol alırken evlendiğimiz gün eve sabah 07.00'de geldi" diye konuştu.