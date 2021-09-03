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- Pınar Altuğ'un fit kalma sırrı 'aralıklı oruç'
Pınar Altuğ'un fit kalma sırrı 'aralıklı oruç'
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 15:11
- Güncelleme : 03.09.2021 - 16:00
Magazin dünyasında zayıflamak için birçok yöntem deneyen isimlerin yeni favorisi "İntermittent fasting" adıyla bilinen "aralıklı oruç" yöntemi.
Paylaşımları ve açıklamaları ile adından sıklıkla söz ettiren Pınar Altuğ da bu akıma katılan son isimlerden.
47'inci yaşını kutlayan oyuncu, paylaşımlarıyla fiziğini koruduğunu sık sık gözler önüne seriyor.
ARALIKLI ORUÇ TUTUYOR
Fotoğraflarının altına "filtreli, photoshop" yorumları gelen Altuğ'un formunu aralıklı oruç sistemine borçlu olduğu öğrenildi.
Pınar Altuğ bu konuda yalnız değil. Ünlüler camisında aralıklı oruç ile zayıflayan birçok isim bulunuyor.
BUSE TERİM'E 25 KİLO VERDİRDİ
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim de fazla kilolarından bu yöntemle kurtulduğunu açıklamıştı.
25 kilo verdiğini söyleyen Terim "Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim." demişti.
6 AYDA 15 KİLO VERDİ
BKM Mutfak ekibinin havuçlu annesi olarak tanınan Büşra Pekin de aralıklı oruçla zayıfladı.
6 ayda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Pekin, aralıklı oruç sistemini sıkı bir şekilde uyguladığını söyledi.
Dünyaca ünlü isimlerden Hugh Jackman, Beyonce, Nicole Kidman, Miranda Kerr, ve Benedict Cumberbatch aralıklı orucu deneyen isimlerden.
ARALIKLI ORUÇ NEDİR
Aralıklı oruç (intermittent fasting), son zamanlarda oldukça popüler olan ve kilo verme amaçlı kullanılan bir diyettir.
İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç diyeti, gün içerisinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilmediği veya haftanın belirli günleri kalori alımında ciddi kısıtlamalar yapılan bir diyet modelidir.
Oruç tutmaktan en büyük farkı yemek yemediğiniz saatlerde su veya kalorisi olmayan asitsiz içecekler tüketebiliyor olmanızdır.
Tüm dünyada ünlülerin de uyguladığı bu diyetin farklı versiyonları bulunuyor ve genel prensibi uzun süre aç kalmanız üzerine kuruludur.
En sık kullanılan aralıklı oruç türleri:
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Alternatif Gün Orucu: Haftanın belli günlerinde yemek yenilen oruç şeklidir. Oruç günlerinde, bazıları hiç yemek yemez, bazıları ise çok az miktarda, genellikle 500 kalori olacak şekilde beslenir. Oruç tutulmayan kalori günlerinde normal ve sağlıklı şekilde beslenmeye dikkat edilmelidir.
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Savaşçı Diyeti: Bu oruç türü, gün boyunca sadece meyve ve sebze yemeyi ve ardından büyük bir akşam yemeğini içerir.
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16/8 Orucu: Bu yöntemde, haftanın her günü 16 saat oruçlu geçirilir, yemek yenilen süre sekiz saat ile sınırlandırılır. Çoğu zaman, bu şekilde oruç tutmak akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yememek ve ertesi sabah kahvaltı atlamaktan ibarettir.
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Ye-Dur-Ye: 24 saat boyunca oruç tuttuğunuz haftanın bir veya iki gününü alarak “Ye Dur Ye” yöntemini uygulayın, sonra akşam yemeğinden ertesi gün akşam yemeğine kadar 24 saat hiçbir şey yemeyin. Diğer günler normal kalorili günleriniz olmalıdır.
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5:2 Diyeti: Haftanın beş günü normal şekilde beslenip kalan iki gün boyunca, kalori alımınızı 500-600 kalori ile sınırlamanız gerekir.