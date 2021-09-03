Pınar Altuğ'un fit kalma sırrı 'aralıklı oruç'

Ünlüler dünyasının en popüler beslenme trendine Pınar Altuğ da katıldı. 47'inci yaşını kutlayan Altuğ'un fit görünümünün sırrının aralıklı oruç sistemi olduğu öğrenildi.

Magazin dünyasında zayıflamak için birçok yöntem deneyen isimlerin yeni favorisi "İntermittent fasting" adıyla bilinen "aralıklı oruç" yöntemi.

Paylaşımları ve açıklamaları ile adından sıklıkla söz ettiren Pınar Altuğ da bu akıma katılan son isimlerden.

47'inci yaşını kutlayan oyuncu, paylaşımlarıyla fiziğini koruduğunu sık sık gözler önüne seriyor.

ARALIKLI ORUÇ TUTUYOR

Fotoğraflarının altına "filtreli, photoshop" yorumları gelen Altuğ'un formunu aralıklı oruç sistemine borçlu olduğu öğrenildi.

Pınar Altuğ bu konuda yalnız değil. Ünlüler camisında aralıklı oruç ile zayıflayan birçok isim bulunuyor.

BUSE TERİM'E 25 KİLO VERDİRDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim de fazla kilolarından bu yöntemle kurtulduğunu açıklamıştı.

25 kilo verdiğini söyleyen Terim "Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim." demişti.

6 AYDA 15 KİLO VERDİ

BKM Mutfak ekibinin havuçlu annesi olarak tanınan Büşra Pekin de aralıklı oruçla zayıfladı.

6 ayda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Pekin, aralıklı oruç sistemini sıkı bir şekilde uyguladığını söyledi.

Dünyaca ünlü isimlerden Hugh Jackman, Beyonce, Nicole Kidman, Miranda Kerr, ve Benedict Cumberbatch aralıklı orucu deneyen isimlerden.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR

Aralıklı oruç (intermittent fasting), son zamanlarda oldukça popüler olan ve kilo verme amaçlı kullanılan bir diyettir.

İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç diyeti, gün içerisinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilmediği veya haftanın belirli günleri kalori alımında ciddi kısıtlamalar yapılan bir diyet modelidir.

Oruç tutmaktan en büyük farkı yemek yemediğiniz saatlerde su veya kalorisi olmayan asitsiz içecekler tüketebiliyor olmanızdır.

Tüm dünyada ünlülerin de uyguladığı bu diyetin farklı versiyonları bulunuyor ve genel prensibi uzun süre aç kalmanız üzerine kuruludur.

En sık kullanılan aralıklı oruç türleri: