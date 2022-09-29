Pınar Altuğ'un kızına beğeni ve yorum yağdı

13 yaşındaki kızı Su ile çoklu fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ, "Kızınız aynı babasına benziyor maalesef" şeklindeki yoruma, "Çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

2008 yılında nikah masasına oturduğu eski oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Altuğ, zaman zaman eleştirilerin odağında oluyor.

Aralarında 8 yaş fark olan çiftin, Su isminde bir kızları bulunuyor.

Kızıyla fotoğraf paylaştı

İddialı pozları ve güzelliğiyle gündem olan 48 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarının ardından takipçileriyle de iletişime geçiyor.

Kendisine gelen güzel yorumlarla birlikte kötü yorumları da yanıtsız bırakmayan Altuğ, son olarak kızıyla çoklu bir fotoğraf paylaştı.

"Kızınız aynı babası"

Paylaşımına ise "Yanlış anlamayın Pınar Hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef." şeklinde yorum geldi.

"Sevdiğim adama benziyor"

Yapılan yoruma sessiz kalamayan Altuğ, "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan çok memnunum, sevdiğim adama benziyor." diyerek yanıt verdi.