Pınar Altuğ'un süper minisi olay oldu Pınar Altuğ'un giydiği ceket-mini etek kombinini gören bazı takipçileri yorum yağdırdı.

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Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hatırlanan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ekranlardan sonra tiyatroya ağırlık veren Altuğ, sosyal medyada fiziğini sergiledi.

Yoga, spor ve diyeti aksatmayan bu sebeple de fit fiziğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ cesur tarzıyla beğeni topladı.

"Altında etek yok sandım"

Giydiği mini eteklerle bilinen güzel oyuncunun son giydiği süper minisi kimi takipçisine kısa geldi. Pınar Altuğ'a "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun", "Altında etek yok sandım" yorumları geldi.