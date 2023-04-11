Pınar Altuğ'un süper minisi olay oldu
ensonhaber.com

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hatırlanan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ'un süper minisi olay oldu

Ekranlardan sonra tiyatroya ağırlık veren Altuğ, sosyal medyada fiziğini sergiledi.

Yoga, spor ve diyeti aksatmayan bu sebeple de fit fiziğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ cesur tarzıyla beğeni topladı.

Pınar Altuğ'un süper minisi olay oldu

"Altında etek yok sandım"

Giydiği mini eteklerle bilinen güzel oyuncunun son giydiği süper minisi kimi takipçisine kısa geldi. Pınar Altuğ'a "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun", "Altında yok sandım" yorumları geldi.

Pınar Altuğ'un süper minisi olay oldu
Pınar Altuğ'un süper minisi olay oldu