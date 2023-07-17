Pınar Altuğ'un tekne tatili eleştirildi Eşi ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan oyuncu Pınar Altuğ'a bir takipçisi, "Hayat sana güzel" yazdı.

ensonhaber.com

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, dizi final yaptıktan sonra ekranlara uzun bir ara verdi.

Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Ünlü çift, yakın dostlarıyla şu sıralar güneşin ve denizin tadını teknede çıkarıyor.

Pınar Altuğ, tatilden karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Keyifli anlarını paylaşan oyuncuya, "Hayat size güzel kızım, emekli perişan nerede tatil, sürünüyoruz." yorumu yapıldı.

"Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin"

Altuğ, ise bu yoruma sessiz kalmadı. Oyuncu, gelen yoruma "Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin." yanıtını verdi.