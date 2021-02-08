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    Pınar Altuğ'un yürek yakan anne özlemi

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, annesine olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:30
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    Pınar Altuğ'un yürek yakan anne özlemi

    Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

    "KEŞKE YANIMDA OLSAYDIN"

    46 yaşındaki Pınar Altuğ, 1999 yılında hayata gözlerini yuman annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı.

    Annesinin siyah beyaz bir fotoğrafını yayınlayan tescilli güzel, paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun annem. Keşke yanımda olsaydın." notunu düştü.

    Pınar Altuğ un yürek yakan anne özlemi #1Pınar Altuğ un yürek yakan anne özlemi #2

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