Pınar Deniz 30 oldu! Yeni yaşında evlenecek

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Yargı dizisi ile ününe ün katan Pınar Deniz, bugün yeni yaşını kutluyor.
30 yaşına giren ve Kaan Yıldırım ile evlenmeyi planlayan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Yeni yaşını kutlayanları sosyal medyasına taşıyan Deniz'in ne zaman nikah masasına oturacağı ise belli değil.
Kaan Yıldırım: Evleniyoruz
Kaan Yıldırım, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada; "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" dedi.
Deniz ile Yıldırım, yaz sürecinde Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitmişti. Pınar Deniz, İngiltere Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaşmıştı.
Deniz'e kayıtsız kalmayan Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt vermişti.
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