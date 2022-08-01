Pınar Deniz: Akrep kadınıyım

Son dönemin en popüler oyuncularından Pınar Deniz, kendini anlattı.

Reyting rekorları kıran ‘Yargı’ dizisindeki 'Avukat Ceylin' karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu. Pınar Deniz, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"Akrep kadınıyım"

Yargı dizisinin ‘Ceylin’i Pınar Deniz, çarpıcı açıklamalar yaptı. Deniz, "Akrep kadınıyım. En büyük tutkum farklı güzellikler görmek. Yerimde sayamam. İki yıl sonra bir anda Paris’te sanat eğitimi alabilirim veya Afrika kıtasında hayvanlar üzerine araştırma yapabilirim." dedi.

Dergi için çekildiği birbirinden güzel kareleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi.