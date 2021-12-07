Pınar Deniz: Bana karşı boş değilmiş

Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu.

Yargı'da canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıkladı.

"FİLM BİTTİ BİZ AYRILAMADIK"

Kirazcı ile nasıl tanıştıklarını anlatan Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." dedi.

"ARADA DELİLİĞİM TUTUYOR"

"Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz." diyen ünlü oyuncu, "Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde." şeklinde konuştu.

"ADI ÜSTÜNDE; İLİŞKİ"

İlişkinin devam etmesi için en önemli kriterin sabır ve özveri olduğunu ifade eden Pınar Deniz, "Adı üstünde; ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence." diye konuştu.