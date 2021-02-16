Pınar Deniz: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz

Pınar Deniz: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz

Bu aralar Kırmızı Oda'da Nazlı karakteri ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs sebebiyle anneannesini kaybeden oyuncu Pınar Deniz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

MAKYAJSIZ VE FİLTRESİZ

Pandemi sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 27 yaşındaki Deniz, makyajsız ve filtresiz çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına, "Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler..." notunu düştü.