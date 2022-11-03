Pınar Deniz: Benim hayatım sıradan

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, son verdiği röportajda kendini anlattı.

Reyting rekorları kıran Yargı dizisinin ‘Avukat Ceylin’i Pınar Deniz, bir derginin Kasım ayı sayısı için hem kamera karşısına geçti hem de samimi açıklamalarda bulundu.

Meslektaşı Kaan Yıldırım'la doludizgin bir aşk yaşayan Deniz, kendini ve hayatını anlattı.

İşte Deniz'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Duygularım ilkel"

"Asla teknik bir oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Duygularım hala ilkel. Öyle ki, akışına bırakıp gerçeği yaşamaya çalışıyorum.

"Ceylin gibi fevri değilim"

Ceylin’in cesaretiyle özdeşlik kuruyorum. O, hayata karşı daha fevri. Ben sakin kalmayı başarabilirim. Anlık tepkilerin kurbanı olmam.





‘Vatanım Sensin’, çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci gibiydi benim için. Hayatımın en zor ama en öğretici hikayesiydi.

Hayatı bir deneyim alanı olarak görüyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı meslekler yapabilirim.

"Trendleri takip etmem"

Trendleri takip eden biri değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım. Ben stil sahibi görünmekle ilgileniyorum. Prenses Diana her zaman göz alıcı ve ikonik değil mi?

"Asosyalim"

Sıradan bir hayatım var. Pijamalarıyla evinde film izleyip kitabını okuyan, sevdiği insanlarla saatlerce sohbet eden biriyim. Asosyalim. Evim, benim güvenli alanım.

Üşengecim. Harekete geçmeye ve kendimi disipline sokmaya çalışıyorum."