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    Pınar Deniz: Bizi yakıştırmaları hoşumuza gidiyor

    Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, her açıklamasıyla ve paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 07:10
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 07:17
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    Pınar Deniz: Bizi yakıştırmaları hoşumuza gidiyor

    "Yargı" dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

    Güzel oyuncu, önceki gün bir sergide görüntülendi.

    "Destek için geldim"

    Deniz, "Arkadaşıma destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor." dedi.

    "Güzel bir enerjimiz var"

    Son dönemde partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Deniz, konuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Deniz, "Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz. Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek." dedi.

    Pınar Deniz: Bizi yakıştırmaları hoşumuza gidiyor #1


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