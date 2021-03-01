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    Pınar Deniz: Bu döneme ait değilim

    Oyuncu Pınar Deniz, kendini bu döneme ait hissetmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 08:09
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    Pınar Deniz: Bu döneme ait değilim

    Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir dergiye konuştu. Oynamak istediği projeleri ve rolleri anlatan Deniz, geçmişe büyük bir özlemi olduğunu anlattı.

    "GEÇMİŞE ÖZLEMİM BÜYÜK"

    Oyuncu, “Canlandırmak istediğin biri var mı?” sorusuna, “Geçmişe özlemim büyük, sanki bu döneme ait değilmişim gibi...

    O yüzden dönem işlerini ve geçmişte var olan karakterleri oynamayı çok istiyorum” yanıtını verdi.

    Pınar Deniz: Bu döneme ait değilim #1

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