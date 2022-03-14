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    Pınar Deniz düğünde

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önce katıldığı düğün töreninin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 08:19
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    Pınar Deniz düğünde

    "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor.

    ESKİ ZAMANLAR

    Her yaptığı dikakt çeken Pınar Deniz'in yıllar önce katıldığı düğün töreninden görüntüler paylaşıldı. Deniz'in dans videosu sosyal medyada viral oldu.

    Pınar Deniz düğünde #1

    Pınar Deniz düğünde #2


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