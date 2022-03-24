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    Pınar Deniz, göğüs dekolteli elbise giydi

    "Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz, dün akşamki katıldığı davete sütyensiz geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 08:17
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 08:44
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    Pınar Deniz, göğüs dekolteli elbise giydi

    Kaan Urgancıoğlu ile rol aldığı Yargı dizisinde yükselişe geçen güzel oyuncu Pınar Deniz, dün gece katıldığı bir etkinliğin yıldız ismiydi.

    MARKA YÜZÜ OLDU

    Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

    DEKOLTE GÖBEĞE KADAR İNDİ

    Pınar Deniz marka için katıldığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Siyah renkte bir elbise giyen Deniz, göbeğine kadar inen dekoltesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

    Pınar Deniz, göğüs dekolteli elbise giydi #1

    Pınar Deniz, göğüs dekolteli elbise giydi #2

    Pınar Deniz, göğüs dekolteli elbise giydi #3


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