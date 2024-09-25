Pınar Deniz, hamile olduğunu açıkladı Paris'te dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yürüyen oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyadan ilk kez hamilelik pozu verdi.

Haber Merkezi

Kaan Yıldırım ile evlenen ve Yargı dizisi ile ününe ün katan Pınar Deniz, dünyaca ünlü yıldızlarla podyuma çıktı.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Deniz, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Sosyal medyadan birçok kare paylaşan oyuncu, müjdeyi de verdi.

"HAMİLEYİM"

Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

30 yaşındaki oyuncu, duygularını "Hala etkisinde olduğum bir gece... Paris'te dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmak ve kadının gücünü bu denli hissetmek çok gurur vericiydi." sözleriyle ifade etti.

Pınar Deniz, Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda ile bir araya geldiği anları da paylaştı.