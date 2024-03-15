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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Dubai'ye gitti! Çöl fotoğraflarına beğeni yağdı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Dubai'ye gitti! Çöl fotoğraflarına beğeni yağdı Yaşadıkları aşkla sürekli gündem olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil yapmak için Dubai'ye gitti.