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Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, 1,5 yıldır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.
Nikah masasına oturmaları beklenen oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatile çıktı.
Dubai'ye gittiler
İşten fırsat buldukça sık sık yurt dışına tatile çıkan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, rotayı bu kez Dubai'ye çevirdi.
Ünlü çift, tatilden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Çöl pozları beğenildi
Çöl safarisi yapan ünlü çift, birlikte objektif karşısında poz verdi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tatil fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Sevgililer daha önce İngiltere ve Yunanistan'a gitmişti.
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