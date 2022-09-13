Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım

Oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta el ele objektif karşısına geçerek birlikteliklerini itiraf etmişti. Çiçeği burnunda çift, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı.

Son zamanların çok konuşulan isimleri Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz…

Hande Erçel ile kısa süre önce yollarını ayıran Yıldırım, gönlünü “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz’e kaptırdı.

İlk kez el ele

Yiğit Kirazcı ile birlikteliğini yaz döneminde noktalayan Deniz ile Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi.

Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, “Her şey güzel gidiyor.” dedi.

Artık sosyal medyadalar

Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı.

Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği pozu, “Çok...” notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Takipçileri çok beğendi

Pınar Deniz de Yıldırım ile siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşıp, “Çok kalp...” notunu düştü.

İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

“Kötü biten bir ilişkim yok”

Öte yandan Deniz, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, “Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor.” ifadelerine yer vermişti.