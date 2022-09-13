Petrol
94.39
0.41%
Euro
18.509
0.33%
Dolar
18.2412
0.14%
Altın
1.01
-0.03%
Borsa
3696
1.27%
Bitcoin
410.022
0.99%
BTXN Coin
6.85
1.48%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım

    Oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta el ele objektif karşısına geçerek birlikteliklerini itiraf etmişti. Çiçeği burnunda çift, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım

    Son zamanların çok konuşulan isimleri Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz…

    Hande Erçel ile kısa süre önce yollarını ayıran Yıldırım, gönlünü “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz’e kaptırdı.

    İlk kez el ele

    Yiğit Kirazcı ile birlikteliğini yaz döneminde noktalayan Deniz ile Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi.

    Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, “Her şey güzel gidiyor.” dedi.

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım dan ilk paylaşım #1

    Artık sosyal medyadalar

    Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı.

    Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği pozu, “Çok...” notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım dan ilk paylaşım #2

    Takipçileri çok beğendi

    Pınar Deniz de Yıldırım ile siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşıp, “Çok kalp...” notunu düştü.

    İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım dan ilk paylaşım #3

    “Kötü biten bir ilişkim yok”

    Öte yandan Deniz, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, “Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor.” ifadelerine yer vermişti.

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım dan ilk paylaşım #4


    Fransa'da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor
    Dünya

    Fransa'da toplu taşımada şoför eksikliği: Sefer iptalleri yaşanıyor

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef yeni hafta takımları..
    Medya

    MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef yeni hafta takımları..

    Görüş Bildir