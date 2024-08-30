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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah tarihi belli oldu

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah tarihi belli oldu İlişkileriyle dikkat çeken ünlü isimlerden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu.