Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu! Dedesinin ismi verildi

Haber Merkezi
Geçen eylül ayında Roma'da evlenen ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün anne-baba olmuştu.
Güzel oyuncu, Maslak'ta bulunun özel bir hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Taburcu olup evlerine geçen oyuncu çiftin bebeklerine verdiği isim ortaya çıktı.
DEDESİNİN ADINI VERDİLER
Hürriyet'in haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Minik Fikret Hakan, dedesinin adını taşıyacak çünkü Kaan Yıldırım'ın babasının adı Hakan.
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