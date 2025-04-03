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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu! Dedesinin ismi verildi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu! Dedesinin ismi verildi İlk çocuklarını kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın oğlunun ismi ortaya çıktı.