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- Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı resmen belgelendi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 11:36
- Güncelleme : 10.06.2021 - 11:43
"Aşkın Kıyameti" isimli filmde birlikte rol olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın arkadaşlığı aşka dönüştü.
BAKIŞLARI UMURSAMADILAR
Önceki gün Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, meraklı bakışlara aldırmadan kısa süre önce başlayan aşklarını doyasıya yaşadı.
Birbirlerini öpücüğe boğan ikilinin romantik halleri, "Aşkın kıyameti koptu" esprileri yaptırdı.