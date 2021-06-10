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    Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde

    İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı resmen belgelendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:43
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    Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde

    "Aşkın Kıyameti" isimli filmde birlikte rol olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın arkadaşlığı aşka dönüştü.

    BAKIŞLARI UMURSAMADILAR

    Önceki gün Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, meraklı bakışlara aldırmadan kısa süre önce başlayan aşklarını doyasıya yaşadı.

    Birbirlerini öpücüğe boğan ikilinin romantik halleri, "Aşkın kıyameti koptu" esprileri yaptırdı.

    Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde #1

    Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde #2

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