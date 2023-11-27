Pınar Deniz ilişkisi hakkında konuşmama kararı aldı! Bakın sebebi neymiş... Kaan Yıldırım ile evlenme aşamasında olan Pınar Deniz, ilişkisi hakkında konuştu. Deniz'in meşhur yüzüğü ise ilk kez gözüktü.

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ensonhaber.com

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle ününe ün katan Pınar Deniz, aradığı aşkı Kaan Yıldırım'da buldu.

Hadise'den ayrıldıktan sonra Pınar Deniz'le olan ve evlilik teklifi eden Kaan Yıldırım ise ilişkisine dair soruları cevapsız bıraktı.

İlilşkisi hakkında konuşmayan Yıldırım'ı destekleyen sevgilisi Pınar Deniz ise Londra'da gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

İlişkiye dair yorum yok

Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pınar Deniz, Snob Magazin'in haberine göre ilişkisi hakkında konuşmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;