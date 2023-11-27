Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle ününe ün katan Pınar Deniz, aradığı aşkı Kaan Yıldırım'da buldu.
Hadise'den ayrıldıktan sonra Pınar Deniz'le olan ve evlilik teklifi eden Kaan Yıldırım ise ilişkisine dair soruları cevapsız bıraktı.
İlilşkisi hakkında konuşmayan Yıldırım'ı destekleyen sevgilisi Pınar Deniz ise Londra'da gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
İlişkiye dair yorum yok
Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pınar Deniz, Snob Magazin'in haberine göre ilişkisi hakkında konuşmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
Biz Kaan'la ilişkimiz hakkında konuşmama kararı aldık. O yüzden sizin saygı duymanızı bekliyorum. Belki nazardan korktuğumuz için, bilmiyorum. Konuşmama kararı aldık. İşimizin önüne geçsin istemiyoruz. İkimiz sadece işimizi yapmak istiyoruz.
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