Pınar Deniz: İşkolik biriyim

Ekranların güzel oyuncusu Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın da kendisi gibi İşkolik olduğunu söyledi.

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, samimi açıklamalarda bulundu.

Deniz, reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde hem kendini anlattı hem de Kaan Yıldırım'la olan ilişkisi hakkında konuştu.

"Çok çalışıyorum"

Başarısının sırrını veren güzel oyuncu, “Bu başarının sırrı; çok çalışmak. Ben uyumayıp sadece işime odaklandığım bir dönemdeyim. Mesleğimi çok seviyorum, işimi aşkla ve tutkuyla yapıyorum.

"Kaan da benim gibi"

Sevgilim (Kaan Yıldırım) de benim gibi işkolik. Ama bu, görüşmemize engel olmuyor” dedi.

Deniz'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Marka takıntım yok"

- Tüketim çılgını değilim. Az ama öz alırım. Yıllarca giyebileceğim ürünleri tercih ederim. Zeten klasik severim. Marka takıntım yok.

"Kendimi izlerken ağlıyorum"

- Kendimi ekranda izlerken ağlarım. Çok fazla özeleştiri yaparım.

- İşkolik biriyim. Üretmeden duramam. Çalışarak motive oluyorum. Set benim enerji kaynağım. 1 hafta otursam mutsuz olurum.



