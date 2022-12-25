Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

Güzel oyuncu Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 36'ncı yaş gününü "Sevgilim. Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notuyla kutladı.

Türkiye'nin sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, güzelliği ve başarılı performansıla büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, birbirinden cesur karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Aşkları dolu dizgin devam ediyor

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan fotoğraflarını da hayranlarının beğenisine sunuyor.

Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

"Ne güzel şey seninle olmak"

Güzel oyuncu son olarak, dün 36 yaşına giren Yıldırım için romantik bir paylaşımda bulundu.

Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafına, "Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notunu ekledi.