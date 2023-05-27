Pınar Deniz: Kendimi güzel bulmuyorum Katıldığı bir Youtube programında konuşan Pınar Deniz, "Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Ara ara yine bu duygu geliyor, kendimi güzel bulmuyorum ama çok da takılmıyorum" dedi.

Yargı dizisinde oynayan Pınar Deniz, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel isim, katıldığı bir Youtube programında samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisini güzel bulmadığını söyleyen Deniz, lisede yaşadığı sorunlardan da bahsetti.

"Arkadaşlarımın berbat ergenliklerine şahit oldum"

Kanal D’deki ‘Yargı’nın ‘Avukat Ceylin’i Pınar Deniz, YouTube’da yayınlanan ‘Bu Gece’ye konuk oldu.

Deniz kendisiyle ilgili şu açıklamaları yaptı;

"5 kardeşiz. Ben ortancayım. Öyle arada kaynayamadım! Bütün yükün hep üzerimde olduğunu düşünüyorum. Berbat bir ergenlik geçirmedim. Ama arkadaşlarımın berbat ergenlik anılarına şahit oldum.

"Kimsenin beni aptal yerine koymasına izin vermem"

Enerjisini sevmediğim insanları hemen hayatımdan çıkarırım. Doğrusunu bildiğim yalanları dinleyemem.Kimsenin beni aptal yerine koymasına izin vermem. ‘Midemi bulandırıyorsun’ dememek için ilişkimi keserim.

Ben çok dağınığım. Eski bir erkek arkadaşım ise titizlik hastasıydı. Acaba bu bana Tanrı’nın cezası mıydı?

"Kendimi güzel bulmuyorum"

Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum.

Ara ara yine bu duygu geliyor, kendimi güzel bulmuyorum ama çok da takılmıyorum. Hakkımda en kötü ‘Gıcık’ diyorlardır. Patavatsız derecede dürüstüm."