Pınar Deniz: Koronavirüs hayata bakışımı değiştirdi

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, yaşadığı olayların kendisini büyüttüğünü söyledi.

Bir dergiye röportaj veren oyuncu Pınar Deniz, son dönemde yaşadığı zor günleri anlattı.

Başarılı oyuncu büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini şu sözleriyle açıkladı:

"KENDİME BİR ÜTOPYA YARATTIM"

"Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum. Yargılamamaya çalışıyorum. Dedim ya insanları olduğu gibi kabul edince her ortamdan keyif alabiliyorum. Bir de hayat gerçekten çok anlık ne gerek var enerjini düşürmeye. Kendime bir ütopya yarattım içinde mutlu oluyorum."

"HAYATA BAKIŞIM DEĞİŞTİ"

Pınar Deniz hayatındaki 3 dönüm noktasını anlattı. Deniz "Lise 3 yılı felsefeyle tanıştığım bir dönemdi; kafamın şekillenmesi ve hayata bakış açımın inanılmaz değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. “Vatanım Sensin”de oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Duygularımla tanıştım resmen o projede. Her duyguyu hissettim diyebilirim oynarken ve beni büyütüp geliştirdi. Tüm ailemin COVID yüzünden hastanede yatması ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar andan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım." dedi.

"GELECEKLE İLGİLİ PLANLARIM YOK"

Hayatının bundan sonraki dönemi sorulduğunda güzel oyuncu "Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika’ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum." dedi.