Euro
15.87
0.44%
Dolar
14.50
0.36%
Altın
958.22
0.44%
Borsa
2011
0.70%
Bitcoin
599.004
7.51%
BTXN Coin
38.30
0.78%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Pınar Deniz: Kurallarım var

    Kaan Urgancıoğlu ile birlikte 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz, rol alacağı projeleri nasıl seçtiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 08:00
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 08:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Deniz: Kurallarım var

    Reyting rekorları kıran  'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir magazin dergisine kapak oldu.

    Şu sıralar en çok konuşulan oyuncular arasında olan Deniz, "Hayatınızın şu aşamasında nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Sınırsız düşünüyorum. Kendime sınır koymuyorum. Daha bireyci düşünce yapısına sahibim. Gerek kendi ilişkimle gerekse ailemle olan ilişkimde önceliği kendime veriyorum." yanıtını verdi.

    "ŞİDDETTE KARŞIYIM"

    "Şiddet içeren işlerde yer almak istemiyorum." diyen oyuncu, "Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Kendi içimde bu disiplini oturttum. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim." ifadelerini kullandı.

    Pınar Deniz: Kurallarım var #1

    Pınar Deniz: Kurallarım var #2


    İlginizi Çekebilir

    Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef aldı
    Magazin

    Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef aldı

    Gaziantep'te cadde ortasında defalarca drift atan şahsa para cezası
    3. Sayfa

    Gaziantep'te cadde ortasında defalarca drift atan şahsa para cezası

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir