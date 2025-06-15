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Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz, Babalar Günü için yaptığı paylaşımda minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez paylaştı.