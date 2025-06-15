Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Haber Merkezi
Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, anne-baba oldu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, bebeklerinin yüzünü de uzun süre göstermedi.
Ancak bugün Pınar Deniz'den bir sürpriz geldi.
YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Şimdilerde oğluyla ilgilenen Pınar Deniz, Babalar Günü için yaptığı paylaşımda minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve minik oğlunun birlikte verdikleri pozları takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ BABAMIZ"
31 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına “İyi ki babamız. Çok" notunu düştü.
İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kaan Yıldırım ile Fikret Hakan'ın pozlarına binlerce beğeni geldi.
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