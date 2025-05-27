Pınar Deniz, soyadını evlendikten aylar sonra değiştirdi

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17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikahın ardından hamilelik müjdesi vermişlerdi.

Çift, 1 Nisan’da dünyaya gelen minik oğulları Fikret Hakan ile ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşamışlardı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Kontrol amaçlı hastaneye gelen çift, ilk kez duygularını paylaştı. Kaan Yıldırım, "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. İlk zamanlar biraz zor oluyor, özellikle anne için. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Pınar Deniz, Instagram profilinde yaptığı değişiklikle dikkat çekti.

SOYADI DEĞİŞTİ

Ünlü oyuncu, evliliklerinin üzerinden 8 ay geçtikten sonra eşi Kaan Yıldırım’ın soyadını da ekleyerek kullanıcı adını 'Pınar Deniz Yıldırım' olarak güncelledi.