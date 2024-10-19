Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Haber Merkezi

Uzun zamandır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini Eylül ayında İtalya'da evlenerek taçlandırmışlardı.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini duyurmuştu.

BEBEKLERİ MERAK KONUSU OLDU

Herkesin yakından takip ettiği çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise merak konusu olmuştu.

CİNSİYETİNİ DUYURDU

Hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım, hayranlarına sevindirici haberi verdi.

Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

ERKEK BEKLİYORLAR

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı ortaya çıktı.

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Büşra Yıldız
Muhabir