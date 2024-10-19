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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Eylül ayında İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, bebek beklediklerini duyurmuştu. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.