Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Haber Merkezi
Uzun zamandır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini Eylül ayında İtalya'da evlenerek taçlandırmışlardı.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini duyurmuştu.
BEBEKLERİ MERAK KONUSU OLDU
Herkesin yakından takip ettiği çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise merak konusu olmuştu.
CİNSİYETİNİ DUYURDU
Hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım, hayranlarına sevindirici haberi verdi.
Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
ERKEK BEKLİYORLAR
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı ortaya çıktı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış