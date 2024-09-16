Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım düğün yerine uçtu! İşte aşıklardan İtalya paylaşımı 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İtalya'ya gitti. Düğün için yurt dışını tercih eden ünlü çiftten ilk paylaşım da geldi.

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Haber Merkezi

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile evleniyor.

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Çift 17 Eylül'de nikah masasına oturacak. Bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna geçtiğimiz günlerde ilk kez yanıt vermişti.

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Böylece Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, evlenecekleri İtalya'dan ilk pozunu paylaştı.

GÖRÜMCE PAYLAŞTI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlenmek üzere İtalya'ya uçtu. Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi Nilüfer Yıldırım düğün mekanından paylaşım yaptı. Yıldırım, paylaşımına Milano konumunu ekleyerek Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın el ele pozunu paylaştı.