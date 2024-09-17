Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da nikah masasına oturdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Uzun zamandır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirdi.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLİLİK TEKLİFİ EDİLMİŞTİ

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'de sevgilisi Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

ROMA'DA EVLENDİLER

Evlenmek için İtalya'nın romantik şehri Roma'yı tercih eden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, düzenlenen sade nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Pınar Deniz, nikahta giydiği gelinliği, saçı ve sade şıklığıyla hayranları tarafından büyük beğeni topladı..

İşte çiftin nikahın ilk kareler;

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Öte yandan şimdilerde 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz'e hamilelik iddiaları sorulduğunda "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." yanıtını vermişti.