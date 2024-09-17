Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan nikah öncesi ilk kare geldi Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bu akşam nikah masasına oturacak. Hazırlıklardan ilk kare geldi.

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Haber Merkezi

Uzun zamandır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini bu akşam resmileştiriyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLİLİK TEKLİFİ EDİLMİŞTİ

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'de sevgilisi Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

NİKAH MİLANO'DA

Bugün nikah masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evlenmek için Milano'yu seçti.

Milano'da el ele paylaşım yapan ünlü çiftten Pınar Deniz'in düğün hazırlıklarına başladığı bir karesi, sosyal medyayı salladı.

Akşamki nikah için hazırlanan Deniz'in karesi sosyal medyaya düştü.

"KIPKIRMIZI OLDUM"

Şimdilerde 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz'e hamilelik iddiaları sorulduğunda "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." yanıtını vermişti.